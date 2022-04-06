Казахстан снимет ограничения на сухопутной границе с Россией Об этом сообщили сообщили в правительстве страны



В связи с этим вновь актуальным становится отдых южноуральцев в этой стране. О достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска —

С 11 апреля Казахстан снимет ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского премьера.В связи с этим вновь актуальным становится отдых южноуральцев в этой стране. О достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска — в новой рубрике Первого областного информагентства «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».

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