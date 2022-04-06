С 11 апреля Казахстан снимет ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского премьера.
В связи с этим вновь актуальным становится отдых южноуральцев в этой стране. О достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска — в новой рубрике Первого областного информагентства «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».
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