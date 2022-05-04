Из Челябинска увеличили количество рейсов в Казахстан и Турцию

Летать в Анталью и Алма‑Ату будет Red Wings

Росавиация увеличила число международных полетов. Из Челябинска перевозки будут осуществлять чаще по двум направлениям — в Алма-Ату (Казахстан) и Анталью (Турция). Документ об этом опубликован на сайте ведомства.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов, внести изменения в условия ранее выданного допуска к выполнению перевозок», — говорится в приказе Росавиации от 29 апреля.

В Алма-Ату из Челябинска самолеты будут летать четыре раза в неделю вместо двух. Перевозки будет осуществлять компания Red Wings. Также авиаперевозчик будет четыре раза в неделю осуществлять рейсы в Анталью. При этом право на полеты в Анталью из Челябинска аннулировали для перевозчика Azur Air.