Дальнобойщик из поселка Томино Юрий Калабин может праздновать два дня рождения. Один — по паспорту, а второй — в день, когда челябинские врачи спасли ему жизнь. Мужчина попал в Челябинскую областную больницу с признаками инфаркта. Медики вовремя разглядели серьезные проблемы с сосудами и экстренно провели сложнейшую операцию, сообщает пресс-служба ЧОКБ.
Первые признаки недомогания Юрий Калабин почувствовал 21 февраля, когда находился в Варне в командировке.
«Холодно было, а ты бегаешь, суетишься. Чувствую, что-то сдавило грудь. Но так бывает, когда надышишься холодом, тяжело. Чаю попили и вроде бы отпустило. Завел машину, поехал — и снова горло перехватило. Попили чая, и опять отпустило», — говорит пациент.
К 23-му числу приступы стали невыносимыми, и жена Юрия вызвала скорую. Медики заподозрили, что это инсульт, и отвезли дальнобойщика прямиком в Челябинск, как того требует маршрутизация пациентов. Но клиническая картина была не типичной для больных с инсультом, и Юрия отправили на КТ. А она показала, что у пациента идет расслоение аорты. Проблема уже затронула сосуды, которые снабжают сердце и головной мозг, и вот-вот может привести к инсульту.
Медики говорят, что до 75% таких пациентов погибают в первые сутки, а остальные — в течение 3—5 дней.
«В тот же день мы провели высокотехнологичную операцию: поменяли восходящий отдел аорты, дугу аорты и ветви, которые снабжают головной мозг, а также выполнили аорто-коронарное шунтирование. Для шунтирования мы использовали 20‑сантиметровый фрагмент большой подкожной вены с голени пациента», — говорит заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.
Операция длилась больше шести часов. Через неделю Юрию разрешили встать на ноги, а сегодня его выписывают домой. В ближайшие выходные у Калабина юбилей — 55 лет. На днях он также ждет рождения третьего внука.
Ранее медики ЧОКБ помогли гражданину Ирака, который прилетел на Южный Урал укрощать свой сахарный диабет. Челябинские врачи установили мужчине инсулиновую помпу.