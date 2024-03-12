Кардиохирурги подарили вторую жизнь дальнобойщику из Челябинской области

Юрий Калабин едва не умер за несколько недель до своего 55‑летия

Дальнобойщик из поселка Томино Юрий Калабин может праздновать два дня рождения. Один — по паспорту, а второй — в день, когда челябинские врачи спасли ему жизнь. Мужчина попал в Челябинскую областную больницу с признаками инфаркта. Медики вовремя разглядели серьезные проблемы с сосудами и экстренно провели сложнейшую операцию, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Первые признаки недомогания Юрий Калабин почувствовал 21 февраля, когда находился в Варне в командировке.

«Холодно было, а ты бегаешь, суетишься. Чувствую, что-то сдавило грудь. Но так бывает, когда надышишься холодом, тяжело. Чаю попили и вроде бы отпустило. Завел машину, поехал — и снова горло перехватило. Попили чая, и опять отпустило», — говорит пациент.

К 23-му числу приступы стали невыносимыми, и жена Юрия вызвала скорую. Медики заподозрили, что это инсульт, и отвезли дальнобойщика прямиком в Челябинск, как того требует маршрутизация пациентов. Но клиническая картина была не типичной для больных с инсультом, и Юрия отправили на КТ. А она показала, что у пациента идет расслоение аорты. Проблема уже затронула сосуды, которые снабжают сердце и головной мозг, и вот-вот может привести к инсульту.

Медики говорят, что до 75% таких пациентов погибают в первые сутки, а остальные — в течение 3—5 дней.

«В тот же день мы провели высокотехнологичную операцию: поменяли восходящий отдел аорты, дугу аорты и ветви, которые снабжают головной мозг, а также выполнили аорто-коронарное шунтирование. Для шунтирования мы использовали 20‑сантиметровый фрагмент большой подкожной вены с голени пациента», — говорит заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Операция длилась больше шести часов. Через неделю Юрию разрешили встать на ноги, а сегодня его выписывают домой. В ближайшие выходные у Калабина юбилей — 55 лет. На днях он также ждет рождения третьего внука.

Ранее медики ЧОКБ помогли гражданину Ирака, который прилетел на Южный Урал укрощать свой сахарный диабет. Челябинские врачи установили мужчине инсулиновую помпу.