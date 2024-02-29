Житель Ирака прилетел на Южный Урал укрощать сахарный диабет

Челябинские врачи установили мужчине инсулиновую помпу

Врачи Челябинской областной клинической больницы взяли под наблюдение гражданина Ирака, который давно страдает от сахарного диабета. Болезнь прогрессирует, но в родной стране медики не смогли облегчить состояние пациента. Реальную помощь ему оказали только российские специалисты, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

С сахарным диабетом Амин Музхда Саид живет больше 30 лет. Причем последние десять лет состояние пациента только лишь ухудшается.

«Начались осложнения на глазах и печени, а в последнее время появились проблемы с сердцем и сосудами. В Ираке с этой проблемой справиться не смогли, и я позвал отца в Россию, в Челябинск», — рассказывает сын пациента Саид Пешкар Музхда.

Несколько лет назад молодой человек приехал на Южный Урал учиться. Он получил профессию айтишника в ЮУрГУ, а потом и гражданство России — решил остаться в Челябинске. О высокой квалификации докторов ЧОКБ парень много читал в публикациях местных СМИ. Саид Пешкар Музхда был уверен, что отцу здесь помогут.

При сахарном диабете у пациента нарушена работа поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Челябинские врачи посоветовали иракцу установить инсулиновую помпу.

Помпа автоматически подбирает необходимую дозу инсулина и вводит ее в организм пациента. Человеку не нужно следить за дозой и ставить дополнительные уколы.

«На родине пациент получал комбинацию из трех сахароснижающих препаратов, очень хороших, эффективных, но даже эта комбинация не смогла снизить уровень глюкозы. Видимо, своя поджелудочная железа уже перестала вырабатывать инсулин. Сын пациента сам нашел в интернете и выбрал подходящую помпу с системой суточного мониторирования глюкозы. Они приобрели прибор и обратились к нам за установкой», — рассказывает заведующая отделением эндокринологии ЧОКБ, главный эндокринолог Минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова.

Спустя три дня пациент отмечает, что показатели сахара стали меньше. Облегчить самочувствие пациента также должны диета и физические нагрузки.

Сейчас Амин Музхда Саид учится обращению с помпой. Пока изучает меню на русском, а потом прибор переключат на арабский язык.

«Пациент достаточно образованный, поэтому учеба идет легко. У прибора много разных функций, но в целом он очень простой, с ним легко справляются даже дети», — замечает врач-эндокринолог ЧОКБ Ирина Ломова.

Напомним, в Челябинской области пациентам с сахарным диабетом инсулиновые помпы устанавливают бесплатно по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Правда, не всем подряд, а по показаниям. В приоритете — дети до 18 лет. Но есть и 350 взрослых.