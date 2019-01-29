/ Школы Челябинской области массово закрываются на карантин

О ситуации с эпидемией рассказали в Снежинске и в Нагайбакском районе.

Эпидемия гриппа постепенно наступает на Челябинскую область. В областной столице уже 15 классов в школах закрылись на карантин. Об этом сайту «Первый областной» рассказала пресс-секретарь управления образования города Екатерина Самарина.

На сегодняшний день в Челябинске в отдельных школах закрыты на карантин 15 классов. — отметила пресс-секретарь управления образования города Екатерина Самарина.

Кроме того, карантин уже начали объявлять в отдельных районах области. Так, например, сделали в Снежинске. По словам начальника Центральной медико-санитарной части № 15 Владимира Дерябина, только по состоянию на понедельник, 18 января, в детскую поликлинику города поступило 220 вызовов.

Поступило 220 вызовов в детскую поликлинику и 166 к взрослому во взрослые поликлиники. Наше предложение — закрыть школы для посещения до особого распоряжения. — рассказал начальник ЦМСЧ № 15 ФМБА России Владимир Дерябин.

В городском округе действительно зарегистрирован рост заболеваемости. В связи с этим оперативный штаб принял решение закрыть школы города на карантин.

На территории Снежинского городского округа зарегистрирован рост численности заболевших. На 25 января 2019 года в школах города болело 643 человека или 13%, по состоянию на 28 января — 878 заболевших или 17%. На карантин закрыто 33 класса. Сегодня на комиссии был рассмотрен этот вопрос. Было принято решение закрыть школы города на карантин с 29 января по 4 февраля. В этот день штаб собирается и принимается решение либо об отмене карантина либо о его продолжении. — рассказала начальник управления образования г. Снежинска Марина Александрова.

Оперативный штаб собрали и в Нагайбакском районе. Как рассказала главный врач Нагайбакской центральной районной больницы Гульнара Байтерякова, там так же, как и в Снежинске, замечен рост заболеваемости, он составляет 70% по сравнению с первой неделей января.

На сегодняшний день опять же идет рост по сравнению со второй неделей, за 5 дней рост на 50%. При этом в основном болеют организованные дети, это школьники не детских дошкольных, а именно посещающие школы. Случаев гриппа по району нет, случаев осложнений, остро-респираторных вирусных заболеваний тоже нет.— рассказала главный врач Нагайбакской центральной районной больницы Гульнара Байтерякова.

Ситуация с гриппом под контролем, уверяет заместитель главы Нагайбакского района по социальным вопросам Ирина Юскина. Штаб собирается еженедельно, а эпидпорог в районе не превышен. Кроме того, в Нагайбакском районе продолжается регулярный анализ всех школ на предмет заболеваемости.

Ситуация под контролем. Мы еженедельно собираем штаб по гриппу, у нас в районе на сегодняшний день есть рост, но незначительный, эпидпорог не превышен. По школам будет продолжаться анализ. Если будут возникать случай более 20% заболевших, то к этим школам применяться карантин. Дошкольные учреждения закрываться не будут, но будет проводиться фильтр. При приеме детей и сотрудников будет проводиться осмотр и в случае болезни ребенок будет отправлен домой. — рассказала заместитель главы Нагайбакского района по социальным вопросам Ирина Юскина.

Отметим, еще в четверг, 24 января, главным санитарным врачом области был введен карантин по гриппу и ОРВИ, но только для больниц и учреждений социальной защиты региона.

Меж тем врачи рекомендуют всем жителям региона пройти вакцинацию, то есть сделать прививку. В случае если же вы не успели защититься от заболевания, врачи не рекомендуют посещать места скопления людей. При появлении первых признаков заболевания нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в больницу. Кроме того, доктора рекомендуют укреплять иммунитет.