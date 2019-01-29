Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.93 +0.01 75.19 +0.56
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:11
Об опасностях гриппа и способах борьбы с ним рассказал региональный Минздрав
Сайт «Первый областной» публикует памятку, в которой указаны основные способы борьбы с высокопатогенным гриппом.
/ Школы Челябинской области массово закрываются на карантин

Школы Челябинской области массово закрываются на карантин

О ситуации с эпидемией рассказали в Снежинске и в Нагайбакском районе.
сегодня в 16:26
  |  Общество

Эпидемия гриппа постепенно наступает на Челябинскую область. В областной столице уже 15 классов в школах закрылись на карантин. Об этом сайту «Первый областной» рассказала пресс-секретарь управления образования города Екатерина Самарина.

На сегодняшний день в Челябинске в отдельных школах закрыты на карантин 15 классов. — отметила пресс-секретарь управления образования города Екатерина Самарина.

Кроме того, карантин уже начали объявлять в отдельных районах области. Так, например, сделали в Снежинске. По словам начальника Центральной медико-санитарной части № 15 Владимира Дерябина, только по состоянию на понедельник, 18 января, в детскую поликлинику города поступило 220 вызовов.

Поступило 220 вызовов в детскую поликлинику и 166 к взрослому во взрослые поликлиники. Наше предложение — закрыть школы для посещения до особого распоряжения. — рассказал начальник ЦМСЧ № 15 ФМБА России Владимир Дерябин.

В городском округе действительно зарегистрирован рост заболеваемости. В связи с этим оперативный штаб принял решение закрыть школы города на карантин.

На территории Снежинского городского округа зарегистрирован рост численности заболевших. На 25 января 2019 года в школах города болело 643 человека или 13%, по состоянию на 28 января — 878 заболевших или 17%. На карантин закрыто 33 класса. Сегодня на комиссии был рассмотрен этот вопрос. Было принято решение закрыть школы города на карантин с 29 января по 4 февраля. В этот день штаб собирается и принимается решение либо об отмене карантина либо о его продолжении. — рассказала начальник управления образования г. Снежинска Марина Александрова.

Оперативный штаб собрали и в Нагайбакском районе. Как рассказала главный врач Нагайбакской центральной районной больницы Гульнара Байтерякова, там так же, как и в Снежинске, замечен рост заболеваемости, он составляет 70% по сравнению с первой неделей января.

На сегодняшний день опять же идет рост по сравнению со второй неделей, за 5 дней рост на 50%. При этом в основном болеют организованные дети, это школьники не детских дошкольных, а именно посещающие школы. Случаев гриппа по району нет, случаев осложнений, остро-респираторных вирусных заболеваний тоже нет.— рассказала главный врач Нагайбакской центральной районной больницы Гульнара Байтерякова.

Ситуация с гриппом под контролем, уверяет заместитель главы Нагайбакского района по социальным вопросам Ирина Юскина. Штаб собирается еженедельно, а эпидпорог в районе не превышен. Кроме того, в Нагайбакском районе продолжается регулярный анализ всех школ на предмет заболеваемости.

Ситуация под контролем. Мы еженедельно собираем штаб по гриппу, у нас в районе на сегодняшний день есть рост, но незначительный, эпидпорог не превышен. По школам будет продолжаться анализ. Если будут возникать случай более 20% заболевших, то к этим школам применяться карантин. Дошкольные учреждения закрываться не будут, но будет проводиться фильтр. При приеме детей и сотрудников будет проводиться осмотр и в случае болезни ребенок будет отправлен домой. — рассказала заместитель главы Нагайбакского района по социальным вопросам Ирина Юскина.

Отметим, еще в четверг, 24 января, главным санитарным врачом области был введен карантин по гриппу и ОРВИ, но только для больниц и учреждений социальной защиты региона.

Меж тем врачи рекомендуют всем жителям региона пройти вакцинацию, то есть сделать прививку. В случае если же вы не успели защититься от заболевания, врачи не рекомендуют посещать места скопления людей. При появлении первых признаков заболевания нужно вызвать скорую помощь, либо обратиться в больницу. Кроме того, доктора рекомендуют укреплять иммунитет.

Общество
Об опасностях гриппа и способах борьбы с ним рассказал региональный Минздрав
сегодня в 17:11
Об опасностях гриппа и способах борьбы с ним рассказал региональный Минздрав
Общество
Карантин по ОРВИ и гриппу введен на Южном Урале
сегодня в 16:33
Карантин по ОРВИ и гриппу введен на Южном Урале
Общество
«Масочный режим»: карантин по гриппу введен в больницах Челябинской области
25.01.2019
«Масочный режим»: карантин по гриппу введен в больницах Челябинской области
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
17.01.2019
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Видео с чиновниками, убирающими снег, набирает популярность в интернете
  
сегодня в 19:43
Видео с чиновниками, убирающими снег, набирает популярность в интернете
Общество
Фальшивый «Владивосток 2000»: подделка банкнот процветает в России
сегодня в 19:07
Фальшивый «Владивосток 2000»: подделка банкнот процветает в России
Общество
О том, на сколько могут вырасти зарплаты в 2019 году, рассказали эксперты
сегодня в 18:40
О том, на сколько могут вырасти зарплаты в 2019 году, рассказали эксперты
Хоккей
Форвард Артем Пеньковский рассказал о готовности сыграть за «Трактор»
сегодня в 18:06
Форвард Артем Пеньковский рассказал о готовности сыграть за «Трактор»
Происшествия
В больнице Копейска умер 13-летний мальчик
сегодня в 17:54
В больнице Копейска умер 13-летний мальчик
Происшествия
«Три медведя» по-новому: молодой грабитель поел и уснул прямо на месте преступления
сегодня в 17:48
«Три медведя» по-новому: молодой грабитель поел и уснул прямо на месте преступления
Хоккей
Артемий Панарин обсудит контракт с «Коламбусом» в конце сезона
сегодня в 17:37
Артемий Панарин обсудит контракт с «Коламбусом» в конце сезона
Происшествия
Злостный нарушитель стал виновником ДТП в Коркино
сегодня в 17:21
Злостный нарушитель стал виновником ДТП в Коркино
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6