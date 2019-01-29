/ Карантин по ОРВИ и гриппу введен на Южном Урале

С соответствующим обращением выступил региональный Минздрав.

Начиная со следующего дня, 30 января, на территории Челябинской области вводится карантин. Ограничительные мероприятия связаны с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппа в регионе.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области, решение о карантине было принято на заседании оперативного штаба под руководством первого вице-губернатора Евгения Редина.

Карантин ограничивает проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в закрытых помещениях. Руководителям рекомендуется усилить профилактические мероприятия и ввести масочный режим.

Хочу напомнить всем жителям Челябинской области, что впереди эпидсезон, и к своему здоровью нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Определить заболевание, тяжесть его течения и необходимое лечение может только врач, а ни в коем случае не сам пациент, не фармацевт в аптеке и не советчики в Интернете. Вирусные заболевания — сложная тема, и нет универсальных рецептов. Поэтому при первых же симптомах нужно обращаться за медицинской помощью. Любая самодеятельность может быть опасна для здоровья и жизни.— подчеркнула начальник отдела профилактики заболеваний Минздрава Челябинской области Ольга Яворская.

В целом ситуация в регионе оценивается как эпидемическая. За неделю с 21 по 27 января в области зарегистрировано 29 097 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 88,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 26%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный подъем — среди школьников 7 — 14 лет, на 40%.