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Школьники Миасса пробудут дома еще неделю

Карантин продлили до 18 февраля.
вчера в 17:08
  |  Миасс

По информации главного внештатного эпидемиолога МГО Татьяны Коренковой, за неделю с 4 по 10 февраля прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил в целом по Миассу 13%.Это почти вполовину меньше чем на прошлой неделе, среди детей прирост больных составил 5%. Заболевших детей по-прежнему много: участковым педиатрам поступает более 30 вызовов в день.

Все общеобразовательные учреждения округа были закрыты на карантин с 5 февраля. По предложению Роспотребнадзора, карантин продлили до 18 февраля включительно.

Мы не рискуем нарушить учебный процесс. Нет проблем с реализацией образовательной программы. С помощью АИС «Сетевой город. Образование» мы высылаем детям домашнее задание и имеем обратную связь. Так же дети отсылают домашние задания на имя учителя, можно проверить, выставить оценки. — прокомментировала директор МБОУ «СОШ № 18» города Миасса Анастасия Лузина.

Особые меры необходимо предпринять и сотрудникам детских садов: не выходить на работу с недомоганием, а также осматривать детей перед началом занятий, для выявления признаков ОРВИ.

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