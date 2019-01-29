/ Об опасностях гриппа и способах борьбы с ним рассказал региональный Минздрав

Сайт «Первый областной» публикует памятку, в которой указаны основные способы борьбы с высокопатогенным гриппом.

С завтрашнего дня, 30 января, на территории Челябинской области вводится карантин в связи с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ. О том, как избежать болезни и какие меры для защиты необходимо принять, сайту «Первый областной» рассказали в региональном Минздраве.

В первую очередь в ведомстве напомнили, что грипп чреват осложнениями. При его наличии у пациента обостряются уже имеющиеся болезни, могут развиться легочные осложнения, такие как пневмония и бронхит, болезни дыхательных путей и ЛОР-органов, может быть нанесен вред сердечнососудистой и нервным системам.

Как рассказала главный инфекционист Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова, высокопатогенный вирус гриппа представляет особую опасность и для людей из группы риска.

Для беременных женщин высокопатогенный вирус гриппа представляет особую опасность. Также в группу риска входят дети, люди с повышенной массой тела, заболеваниями внутренних органов и систем, больные сахарным диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями, хроническим алкоголизмом, иммунодефицитом, заболеваниями дыхательных путей. По опыту прошлых лет немалая часть тяжелобольных были здоровыми, но не вакцинированными людьми. — отметила главный инфекционист Минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

Как защитить себя от гриппа?

Всемирная организация здравоохранения опубликовала памятку, в которой указаны основные способы борьбы с высокопатогенным гриппом. Сайт «Первый областной» публикует эту памятку.

Защитить себя от вируса гриппа свиней типа, А (H1N1) можно путем использования общих мер профилактики болезни. В частности, ВОЗ рекомендует избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки болезни, тщательно мыть руки водой с мылом, а также придерживаться здорового образа жизни включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.

При заботе о больном дома в первую очередь следует изолировать заболевшего от других, по крайней мере, на расстоянии не менее 1 метра от окружающих. Во время ухода следует прикрывать свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельные маски. Но главное, чтобы эти средства защиты можно было утилизировать и дезинфицировать после использования. Также рекомендуется тщательно мыть руки, постоянно проветривать помещение и содержать его в чистоте.

Если вы чувствуете симптомы или признаки болезни, первым делом нужно остаться дома и не посещать школу, работу и другие места массового скопления людей. Необходимо отдыхать и пить большое количество жидкости, прикрывать рот и нос одноразовыми платками и утилизировать использованные платки должным образом. Также тщательно мыть руки водой с мылом, и избегать контактов с людьми.

Если вы чувствуете, что вам требуется медицинская помощь, вызовите врача на дом и расскажите ему о симптомах. Следуйте всем инструкциям врача. При невозможности связи с врачом сообщите о вашем подозрении на инфекцию, как только прибудете в данное учреждение.