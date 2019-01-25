/ «Масочный режим»: карантин по гриппу введен в больницах Челябинской области

Прирост заболеваемости отмечается с начала года.

Региональный Роспотребнадзор выступил с заявлением в связи с ситуацией по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области. Так, несмотря на то, что в настоящее время ситуация с остро респираторными вирусными инфекциями оценивается как неэпедимическая, за последние несколько дней отмечен значительный прирост заболевания. В связи с этим в больницах и интернатах области введен карантин.

В медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области с 24.01.2019 года постановлением Главного государственного санитарного врача поЧелябинской области № 1 введены ограничительные мероприятия в медицинскихорганизациях и организациях системы социальной защиты населения Челябинскойобласти, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях.— говорится в заявлении роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что рост ОРВИ отмечается практически во всех муниципалитетах области. Он связан с циркуляцией различных вирусов, таких как вирус гриппа, А и B, и других респираторных заболеваний, таких как парагрипп, аденовирус и риновирус.