Как возместить ущерб от упавшей сосульки

Челябинский адвокат рекомендует сделать фото случившегося

Накануне вечером в центре Челябинска кусок льда, упавший с крыши, разбил заднее стекло припаркованного авто. Свидетелем произошедшего стал корреспондент информационного агентства «Первое областное». Как и с кого владелец пострадавшего автомобиля теперь может взыскать ущерб — в нашем материале.

Инцидент произошел 6 марта в конце рабочего дня на улице Пушкина. Возле дома № 30 на припаркованный «Форд Фокус» упал кусок льда. Удар был такой силы, что ком проломил заднее стекло, а осколки льда разлетелись на тротуар. К счастью, при этом никто не пострадал. На тот момент, видимо, хозяин авто еще не знал, что случилось с его имуществом.

Конец февраля — начало марта — сезон летающих сосулек и снежных масс. В Челябинске о ликвидации наледи с крыш говорят уже пару недель. Так, по данным управления ЖКХ администрации города, только за прошлую неделю от опасных нависаний очистили более трех тысяч домов и зданий.

Но гарантировать безопасность и защиту от прилетевших сверху сосулек никто не может. Челябинский адвокат Александр Щербинин рассказал, как действовать, если стали жертвой сосульки.

«Если причинен вред жизни или здоровью, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Это первостепенно. Если все живы-здоровы, а вред причинен имуществу, то нужно зафиксировать ситуацию. Фото-видео должны отражать происходящую обстановку: куда упал ледяной ком, куда разлетелись куски, здание, с крыши которого сорвалась глыба, адресные таблички. Все это поможет для доказательств случившегося», — поясняет адвокат.

Александр Щербинин также уточнил, что можно записать контакты очевидцев. Далее необходимо вызвать полицию. Если автомобиль пострадал в движении, то надо вызывать ГИБДД, если стоял припаркованный — то участкового.

«Далее пытаемся самостоятельно выяснить, кому принадлежит здание, с которого упала сосулька. В круге ответственных могут быть управляющие компании, собственники офисных зданий, мэрия. Полиция тоже устанавливает владельцев», — рассказывает Александр Щербинин.

Затем надо оценить причиненный имущественный ущерб и уже с претензией обращаться к виновникам. Сделать это можно в досудебном порядке, но можно пойти сразу в суд.

«Бывают и случаи, когда обращаются с иском сразу к нескольким ответчикам. Пострадавшим надо знать, что бесхозных объектов не бывает. Кто-то все равно несет ответственность», — уточнил адвокат.

В Челябинске были прецеденты, когда суд вставал на сторону пострадавших горожан. Так, в прошлом году челябинка отсудила у УК 100 тысяч рублей за поврежденное авто.

P. S. Владелец пострадавшего авто может обратиться в редакцию за снимками.