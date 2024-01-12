Управляющим компаниям Миасса и Златоуста указали на обросшие сосульками крыши

О нарушениях сообщили в ГЖИ жильцы

Управляющие компании Златоуста и Миасса пренебрегают очисткой крыш домов от наледи и сосулек. К такому выводу пришли инспекторы ГЖИ Челябинской области, побывавшие в горнозаводской зоне с проверкой по жалобам местных жителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации надзорного ведомства, осмотр проводился, в частности, по адресу ул. Космонавтов, 7, в Златоусте. На кровле трехэтажного многоквартирного дома обнаружен солидный слой снега и свисающие с карнизов огромные наледи.

Управляющим компаниям, которые отвечают за этот и другие дома, где выявлены нарушения содержания, будут объявлены предостережения. В кратчайшие сроки они должны будут навести там порядок — пока не случилось беды.

В Госжилинспекции также напомнили об ответственности самих жильцов за безопасность вблизи домов. Дело в том, что по закону они обязаны самостоятельно сбивать сосульки с самодельных козырьков балконов, не предусмотренных проектом дома.

Напомним, что накануне ГЖИ провела аналогичный рейд в Коркино и Пласте. По 18 адресам были выявлены свесы снега с кровель, сосульки и наледь. Позднее провинившиеся управляющие компании отчитались об исправлении недочетов.