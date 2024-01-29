Государственная жилищная инспекция Челябинской области взяла на контроль вопрос о падении на автомобиль глыбы льда в Металлургическом районе, о котором ранее сообщило Первое областное информагентство.
«По предварительной информации управляющей компании — домом 4 по улице Мира управляет ООО „Центр 1“, — работы по чистке кровли не велись, так как это не требуется с учетом конструктивных особенностей здания: это многоквартирная десятиэтажка с плоской нескатной кровлей», — сообщили в Главном управлении.
В настоящее время устанавливаются возможные причины схода снега, по результатам оценки всех обстоятельств происшествия будет решен вопрос о привлечении к ответственности.
Вопрос взят на контроль, добавили в ведомстве.