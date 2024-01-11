Челябинские УК обещают расчистить крыши от снега и сосулек к концу недели

В рейд по областному центру отправился вице‑губернатор Сергей Шаль

Вице-губернатор Сергей Шаль продолжает инспекцию по Челябинску. Он проверяет состояние межквартальных и дворовых проездов, очистку дворов, парковочных карманов. В рейде побывали и журналисты информагентства.

Особое внимание — работе УК по ликвидации сосулек и снежных масс. В Тракторозаводском районе во дворе дома 88 на улице Героев Танкограда проверяющим показали, как с помощью специальной штанги рабочие сбивают сосульки с двухэтажных домов.

Внимание Сергея Шаля привлек другой дом — 84. Там угрожающие снежные массы нависли над тротуаром. Дом в ведении другой «управляйки», но рабочие сбили глыбы и здесь. Руководитель областной ГЖИ Рашида Ковалева обратила внимание директора УК на соблюдение техники безопасности при проведении работ: периметр домов необходимо обозначить предупреждающими аншлагами и лентой.

Спецтехника, которую заказывают «управляйки», для расчистки крыш может работать только при температуре в минус 15. Сегодня в Челябинске гораздо холоднее, поэтому лучше техники справляется человек.

Во дворе дома 1а на улице Смирных привлекли профессиональных альпинистов. Периметр дома обтянули предупреждающей лентой, ею же пришлось перекрыть и тротуар, чтобы снежные массы не попали на прохожих.

По словам начальника региональной ГЖИ Рашиды Ковалевой, с начала 2024 года от жителей Челябинской области поступило около 200 обращений по опасным сосулькам, свисающим с крыш.

«Если управляющие компании добровольно не исполняют свои обязанности, на первый раз мы выписываем предупреждение и контролируем выполнение и сроки работ. На второй раз — а отчет идет на протяжении всего календарного года — штраф для организации составит 125 тысяч рублей, а на руководителя — 50 тысяч. Максимальный штраф за наказание — 250 тысяч рублей», — пояснила она.

Сергей Шаль пояснил: сейчас надо сосредоточиться на очистке крыш от снега и сосулек. По его словам, к концу недели тема сосулек будет закрыта. Также Сергей Шаль пояснил, что после двухдневного рейда по Челябинску видно, что решается и проблема скопления мусора.

«Мы уже об этом говорили, что после аномальных снегопадов в последнюю неделю декабря и новогодних каникул власти пришлось вмешаться в несогласованность управляющих компаний и регоператора. Сейчас проблема решается. Основная задача — не допустить повторения впредь и быть готовыми к любым погодным вызовам», — резюмировал он. Напомним, губернатор Алексей Текслер на этой неделе поручил закупить дополнительную спецтехнику для Челябинска на вывоз снега. Все главы должны взять вопросы очистки крыш и дворов на личный контроль.