В Челябинске рухнувшая с балкона лепнина разбила козырек магазина

Куда обращаться южноуральцам для ремонта фасадов домов

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В Челябинской области с наступлением тепла пешеходам вдоль домов стали угрожать не только льдины и сосульки, но и куски лепнины. Уже несколько случаев обрушения фасадов фиксируют в городах Южного Урала. Так, в Челябинске бетонный кусок упал на козырек магазина, в Магнитогорске — рядом с аркой для прохода жителей. В информагентстве выяснили, кто будет отвечать за безопасность граждан и компенсировать ущерб от упавшей части стены.



В Челябинске часть декоративной лепнины, поддерживающей карниз, рухнула на навес магазина в доме № 18 на улице Пушкина. Бетонный кусок сломал козырек.





Аналогичный случай произошел в Магнитогорске. Там на улице Чапаева с балкона упал архитектурный элемент, поддерживающий балкон. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

«От нее яма осталась. Вот куски валяются. Основной кусок домоуправление успело забрать и огородило весь дом. Через эту арку стало опасно ездить. Тут четыре таких балясины висят», — рассказал местный житель.

В пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области рассказали, куда обращаться, если вас беспокоит состояние декоративного оформления дома.

«Фасад многоквартирного дома относится к общедомовой собственности, поэтому текущий и капитальный ремонт проводят за счет средств собственников или с привлечением государственных субсидий. Отвечает за организацию и выполнение текущего ремонта фасада ТСЖ или управляющая/обслуживающая организация, а работы выполняют специализированные ремонтно-строительные компании», — рассказали в пресс-службе.

Решение о ремонте фасада дома принимают после оценки общего состояния фасада, включая балконы и архитектурные элементы, а также самого здания. Специалисты фиксируют повреждения с учетом их объема и сложности. Это могут быть трещины, повреждения штукатурного покрытия или облицовки, повреждение теплоизоляции и прочее.

«Если управляющая/обслуживающая организация установила такие нарушения, в том числе утрату теплозащиты ограждающих конструкций, она обязана разработать план их устранения и выполнить его», — отметили в пресс-службе.

Если фасадом так никто и не занялся, горожане могут обратиться в надзорные органы, которые выполняют государственный жилищный контроль, для принятия мер.