Как распознать сезонное аффективное расстройство

Какие признаки могут беспокоить осенью

Сезонное аффективное расстройство (САР) отличается от легкой грусти по прошедшему лету тем, что приобретает такие разрушительные формы, которые приводят к развитию депрессии.

«Люди, страдающие от сезонного расстройства настроения, могут обладать стабильным психическим здоровьем на протяжении большей части года, но при этом мучиться от душевного гнета и хандры в осенний или зимний период», — говорят психотерапевты.

Причиной проблемы становится недостаток солнечного освещения ввиду сокращения светового дня, что провоцирует сбои внутренних часов организма, повышая производство мелатонина, из-за чего человек чувствует себя сонным и вялым.

Распознать САР можно по его главным проявлениям:

• стойкому плохому настроению;

• ангедонии — снижению или утрате способности получать удовольствие от ранее любимых дел, а также отсутствию интереса к обычной повседневной деятельности и хобби;

• чрезмерной раздражительности;

• чувству отчаяния, вины, собственной никчемности;

• упадку энергии: дневной вялости и сонливости, постоянной усталости;

• недостатку сна, когда утром тяжело подняться с кровати;

• непреодолимой тяге к углеводной пище и набору массы тела;

• нежеланию видеться с людьми.

Если вы заметили у себя несколько из перечисленных признаков, стоит обратиться к врачу для исключения САР. О том, как бороться с осенней хандрой, можно прочитать здесь.