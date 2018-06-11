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Ученые: сильная депрессия удаляет воспоминания

Пережившему сильное эмоциональное расстройство сложно думать о прошлом.
сегодня в 14:54
  |  Наука

Необычное открытие сделали ученые, работающие с искусственным интеллектом. Они узнали, что происходит с мозгом человека, находящегося в сильной депрессии. Выяснилось, что новые клетки формируются в меньшем количестве, и в итоге человеку труднее вспомнить какой-то эпизод из своего прошлого. Имеет ли он прямую связь с состоянием депрессии — не важно.

До сих пор предполагалось, что дефицит памяти возникает только во время депрессивного эпизода. Если наша модель верна, серьезные депрессивные расстройства могут иметь более далеко идущие последствия. После того, как воспоминания были повреждены, они не восстанавливаются, даже после того, как депрессия утихла. — цитирует ученых издание «Хайтек».

Таким образом, мозг не может хранить и вспоминать события во время тяжелых эмоциональных переживаний. Это открытие важно для дальнейшего изучения принципов работы мозга.

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