Осенняя хандра: как побороть и не перепутать с депрессией

Психолог рассказывает о доступных методах поднятия настроения в холодное время года

В этот раз по-настоящему длинное, знойное и яркое южноуральское лето позади, и к нам вновь пришли хмурые пасмурные дни. О том, как победить осеннюю хандру, а также отличить ее от депрессии, Первому областному информагентству рассказала семейный психолог Татьяна Помрясина.

Признаки осенней хандры

Специалисты называют ее «субдепрессией» — хандра характеризуется потерей работоспособности, состоянием хронической усталости, нарушением сна. Кстати, зачастую «хандрящий» совсем не может уснуть ночью и буквально из последних сил держится днем — так велико желание провалиться в сон прямо на рабочем месте. При этом сохраняется способность выполнять рядовые задачи — машинальные действия на работе, семейные, бытовые обязанности. Но все это становится очень пресным, скучным, теряется вкус к жизни.

«Летом мы больше двигаемся, выезжаем на природу, а природа — это естественный антидепрессант, возможность немного отдалиться от реальных проблем. С приходом же осени все обостряется — например, конфликты с мужем или женой, когда в холодные дни мы все больше времени проводим дома, в квартирах. Или дети, у которых начался учебный год, а они совсем не хотят заниматься. Уборка в доме, на которую летом можно было закрыть глаза, теперь становится так неприятна», — рассказала Татьяна Помрясина.

Однако проблема осеннего упадка сил и духа решаема.

Физическая активность

Во-первых, психолог советует не падать на диван сразу после работы.

«Тело начинает искать оправдания такому „лежанию“. Мы находимся в постели, когда болеем, поэтому в мозг поступает сигнал, что пора бы и действительно захворать. Психосоматика», — продолжила Татьяна Помрясина.

Для того чтобы простуды и кашель обошли вас стороной, не пренебрегайте прогулками и посильными физическими упражнениями. Даже банальная зарядка поднимет настроение.





Общение с друзьями

Несмотря на то, что летние вылазки на природу и в путешествия с товарищами уже позади, есть отличные возможности проводить с ними время и в промозглые осенние вечера. Собирайтесь дома или в кафе, найдите круг единомышленников по интересам — это могут быть встречи книжного клуба или тематические вечеринки. Основная идея — не пренебрегать общением и завязывать новые знакомства.





Хобби

Летнее солнце и буйство красок природы осенью можно заменить арт-терапией. Прикосновения к кисти, краскам, глине гармонизируют эмоциональное состояние. Даже если вы совсем не любите рисовать или считаете, что ваши руки «не из того места растут», включайте творчество — для этого отлично подойдут картины по номерам, мозаики. Женщинам всплеск положительных эмоций можно получить на танцах, мужчины могут записаться в спортзал.





Добавьте красок в гардероб

Необязательно кардинально менять имидж — достаточно купить яркий шарф или симпатичные перчатки. Или другую классную вещь, которую очень хотелось приобрести, но никак не получалось. Осенью пора.





Книги и кино

Когда в дождливую погоду выползать из дома совсем не хочется, а сваливаться в тоску тем более, порадуйте себя просмотром фильма или чтением захватывающей книги. Кстати, ранее мы рассказывали читателям об осенних литературных новинках.





«Смотрите уютные, добрые фильмы. Депрессивное и психоделическое кино не лучший выбор в период осенней хандры. Отдайте предпочтение комедиям, романтическим и семейным картинам», — советует психолог.

Хандра или депрессия?

«В своей практике я часто сталкиваюсь с невежеством, когда речь заходит о депрессии. Человек может годами не выходить из этого состояния, а близкие люди видят в нем „просто лентяя, который ничего не хочет делать“. Если же речь идет о женщине, то до сих пор коронным советом остается „мужика нормального найти“. Есть люди, которые осознают, что находятся в депрессии, но не обращаются за помощью — и очень зря, потому что возвращение из запущенного состояния будет стоить очень дорого, во всех смыслах», — считает Татьяна Помрясина.

Чтобы поставить диагноз «депрессия», нужно диагностировать два ее основных признака и не менее трех дополнительных. Во-первых, стоит насторожиться, если вы находитесь в подавленном состоянии более двух недель. Тревожным сигналом становится потеря увлеченности любимым делом, ярко выраженная утомляемость, ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие. — Прим. ред.).

«К дополнительным симптомам можно отнести пессимизм, не покидающие чувства тревоги, бесполезности, вины. Потеря аппетита или, наоборот, излишнее переедание тоже могут быть симптомами депрессии в совокупности с вышеизложенными», — подчеркивает психолог.





Если вы заметили у себя основные и дополнительные признаки, то перед походом к специалисту проверьте себя онлайн, пройдя тестирование по шкале Гамильтона или Бека. Только на вопросы нужно ответить честно.

Также психолог отметила, что депрессия может носить и ситуативный характер. Например, на работе человек всегда в центре внимания, веселый, активный, а дома превращается в апатичного меланхолика. Такая смена настроения тоже становится поводом задуматься и посетить психоаналитика.

«В России культура обращения к психологам и психиатрам только-только зарождается. До сих пор мы развеиваем мифы о том, что, обратившись к таким специалистам, потом невозможно получить водительские права, например», — рассказала Татьяна Помрясина.

Родителям важно наблюдать за психологическим состоянием детей, поскольку диагноз «депрессия» очень помолодел. Не стоит объяснять уход ребенка в себя, например, ленью или отсутствием мотивации. Депрессией могут страдать подростки уже в 14 лет. А на фоне бурного физиологического развития депрессия может привести к серьезным проблемам со здоровьем (особенно у девочек) и формированию неустойчивой психики.