Города трудовой доблести Миасс и Златоуст отмечают День Победы

К мемориалам пришли все поколения жителей

Жители городов трудовой доблести Миасса и Златоуста празднуют 81-ю годовщину Великой Победы. В Миассе утром 9 Мая сотни горожан собрались у мемориального комплекса «Скорбящая мать», чтобы возложить цветы и венки к Вечному огню. В Златоусте организовали театрализованную постановку «Живи в веках, Победа!». Там праздничные мероприятия прошли у Мемориала Славы, куда пришли все поколения жителей, многие — семьями.

В торжествах принял участие председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер. Спикер возложил цветы к Вечному огню в Миассе, а затем посетил памятные места в Златоусте.





«Для меня большая честь разделить особые чувства, связанные с этим святым для каждого из нас праздником, с вами, жителями Городов трудовой доблести. Очень важно, что в Миассе и Златоусте среди тех, кто пришел возложить цветы к Вечному огню, я вижу много молодежи и совсем маленьких детей. Мы должны передать им историческую память о тех событиях, и они должны знать, что эта память будет вечной», — обратился Олег Гербер к участникам торжеств.

Миасс и Златоуст внесли неоценимый вклад в дело Победы. Из Миасса на фронт ушли 14 тысяч человек — более трети населения города. Сюда эвакуировали цеха московского ЗИСа, который выпустил 6800 грузовиков для установки «Катюш». Завод «Динамо» с 1942 года производил детали для танков и самолетов. Миасцы собрали 6 миллионов рублей на танковую колонну и эскадрильи самолетов. Златоуст дал фронту 1,58 миллиона тонн стали, 13,8 миллиона корпусов снарядов, 109,5 тысячи пулеметов, 41,8 тысячи авиационных пушек. Часовые механизмы златоустовских заводов работали в 92 процентах танков и 98 процентах самолетов. На фронт ушли почти 25 тысяч жителей, 9 тысяч из них погибли. Горожане внесли 50 миллионов рублей в Фонд обороны.

Сегодня в Челябинской области четыре города носят почетное звание «Город трудовой доблести»: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. Их героическое прошлое и нынешняя поддержка бойцов на передовой подтверждают: Урал остается опорным краем державы.