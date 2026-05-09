В городе трудовой доблести Магнитогорске накануне Дня Победы зажгли 800 свечей

Акцию проводят 15 лет

Более 800 местных жителей собрались в парке у Вечного огня перед 9 Мая. Они присоединились к акции «Свечи памяти. Свечи Победы», передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Магнитогорцы проводят такое мероприятие с 2010 года. Для многих горожан участие уже стало доброй традицией. В парке выступили артисты, зрители подпевали исполнителям. Завершил концертную программу ударный отсчет минутой молчания.





Магнитогорск внес весомый вклад в разгром врага во время Великой Отечественной войны. Магнитогорский металлургический комбинат стал главной кузницей фронта на Южном Урале. Предприятие выпустило свыше 10 миллионов тонн чугуна, 11 миллионов тонн стали и 7 миллионов тонн проката. Из магнитогорского металла изготовили каждый третий снаряд и броню каждого второго танка в стране. Комбинат принял 34 эвакуированных завода, досрочно освоил выпуск броневой стали. Сверх плана завод дал сотни тысяч тонн металла для тысячи танков, орудий и боеприпасов.

Свыше 32 тысяч магнитогорцев ушли на фронт, из них 13 тысяч не вернулись. Более 5 тысяч работников Магнитогорского металлургического комбината сражались с врагом. Они участвовали в Параде Победы и вошли в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. В тылу горожане собрали средства на целые эскадрильи самолетов, танковые колонны, бронепоезд и даже подводную лодку. Свыше 60 тысяч тружеников тыла получили медаль «За доблестный труд».

В 2020 году Магнитогорску присвоили звание «Город трудовой доблести» за огромный вклад в Победу. Сам металлургический комбинат награжден 14 орденами Ленина и множеством других высоких наград. Память о павших героях в Магнитогорске хранят так же свято, как и металл, который ковал Победу.