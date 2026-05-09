В Челябинске песню «Катюша» исполнили на четырех языках

Представители коренных народностей спели в унисон

Челябинская область присоединилась к Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Победы и Году единства народов России. Легендарную песню «Катюша» здесь исполнили на четырех языках — русском, башкирском, татарском и нагайбакском.

Вокальные коллективы исполнили песню «Катюша» на национальных языках народов Челябинской области. Запись проекта проходила в Саду Победы. Аудиотреки для видеоролика были записаны в студии звукозаписи в Челябинском государственном институте культуры.

Участниками съемок стали пять музыкальных коллективов: «Уральские россыпи» (руководитель Григорий Токарев), «Надежда» (Елена Минеева), «Ностальгия» (Анна Артемьева), «Поющие сердца» (Станислав Хасанов).

Ранее мы писали, что работники и ветераны легендарного Челябинского тракторного завода отметили День Победы.