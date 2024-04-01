К обработке челябинских парков и скверов от клещей приступят в апреле

Об этом сообщил вице‑мэр по городскому хозяйству

В Челябинске к обработке парков, скверов и других общественных пространств от клещей планируют приступить в середине апреля. Об этом сегодня, 1 апреля, на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.



«Во второй половине апреля в соответствии с погодными условиями готовимся к акарицидной обработке общественных пространств», — сказал Астахов.

Ранее стало известно, что на Южном Урале уже активизировались клещи. По данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году в Челябинской области от укусов этих членистоногих пострадали 16 323 человека, что в 1,24 раза меньше, чем в 2022 году. Клещевым энцефалитом заболели 98 человек, шесть из них скончались.

Кроме людей от клещей страдают и животные. Ветеринары советуют владельцам собак не рисковать их здоровьем. Как можно защитить питомца, читайте в нашем материале.