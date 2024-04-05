Клещи укусили двух жителей Челябинской области

Ежегодно в регионе регистрируют 15—20 тысяч пострадавших

В Челябинской области два человека обратились в медучреждение за помощью из-за укусов клещей. Членистоногие напали на жителей Златоуста и Кыштыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



Каждый год от укусов клещей на Южном Урале страдают 15—20 тысяч человек.

«Клещи на Южном Урале являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека, риккетсиоза», — перечислили в пресс-службе.

В регионе можно сделать прививку от клещевого энцефалита. На 29 марта этого года вакцинацию провели для 16 тысяч жителей, в числе которых 8 тысяч детей. Чтобы получить иммунитет от опасного заболевания, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

На Южном Урале планируют обработать от клеща более пяти тысяч гектар, включая парки, скверы, пляжи. Жителям садовых участков рекомендуют этим заниматься самостоятельно.

Напомним, чтобы не столкнуться с клещом, нужно надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Если вас все-таки укусили, то необходимо обратиться в медучреждение. Если вы самостоятельно удалили членистоногое, его нужно не выбрасывать, а отдать специалистам на исследование на зараженность инфекциями. При этом его не стоит давить, так как в этом случае можно инфицироваться.