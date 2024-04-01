В апреле обязательно нужно обработать собаку от клещей

Ветеринары к этому времени уже фиксируют активность насекомых

Клещи просыпаются при температуре от +1°C, поэтому не надо ждать появления зелени, чтобы защитить свою собаку от кровососущих насекомых, — они уже активничают, даже при условии неполного схождения снега. Для вашего четвероного любимца опасность представляет иксодовый клещ — его укус влечет за собой тяжелое заболевание — пироплазмоз, от которого собака может погибнуть. Чем защитить собаку от клеща: каплями, таблетками или специальным ошейником? А может быть, совместить несколько вариантов? На ключевые вопросы отвечает ветеринар Александр Билан.

— Эффективен ли ошейник от клещей?

— Его можно использовать, как дополнительную защиту к другому средству. Минимальная токсическая нагрузка будет от капель, а вот таблетки следует применять с осторожностью, особенно для возрастных и слабых животных — здесь лучше предварительно сдать анализы, посетив клинику.

— На какое время хватает защиты?

— Оптимальный срок защиты — один месяц, некоторые производители выпускают средства с продолжительностью действия до трех месяцев.

— Когда приступать к обработке собаки от клещей?

— С началом таяния снега — в апреле обязательно нужно защитить собаку, но иногда лучше подстраховаться и обработать животное уже в марте. Именно в марте мы сталкиваемся с первыми пострадавшими от насекомых животными. Весна и осень, даже с конца августа и до первого снега, — это наиболее сложные периоды, с повышенной агрессивностью клещей.





— Может ли быть у собаки аллергия на такие средства защиты?

— Конечно. Особенно это распространено у брахицефальных пород. Поэтому подбирать защиту лучше вместе в ветеринаром, тем более если предстоит обрабатывать собаку впервые. После обработки нужно следить за состоянием животного и при каких-то признаках ухудшения самочувствия показаться специалисту.

— Можно ли мыть собаку после обработки?

— Всегда читайте инструкцию к препарату. Если даются таблетки от клещей, то ограничений по водным процедурам нет. Использование ошейников тоже допускает дальнейшее мытье собаки. Если собака обрабатывается каплями, ее нельзя мыть в течение 48 часов до обработки и столько же времени после. Также не допускайте в эти сутки животное к водоемам и не гуляйте с ним под дождем.

— Когда нельзя проводить обработку?

— Если животное болеет или плохо себя чувствует, ни в коем случае нельзя проводить обработку, нужно дождаться периода выздоровления.

— Средства от клещей дают защиту на 100%?

— Даже при использовании самых дорогих и качественных средств защита может быть пробита, потому после прогулок следует проверять собаку на предмет присутствия на теле насекомых. Если собаку укусит клещ, нужно сразу обратиться в клинику и сдать мазок на пироплазмоз. Когда собака становится вялой, отказывается есть, у нее повышается температура, появляется кровь в моче — требуется срочная помощь.