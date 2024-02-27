Более 16 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области в 2023 году

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Кусинском районе

В 2023 году в Челябинской области от укусов клещей пострадали 16 323 человека, что в 1,24 раза меньше, чем в 2022 году. Клещевым энцефалитом заболели 98 человек, шесть из них скончались. Об итогах 2023 года рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Значительно выше среднеобластного уровня показатель обращаемости с укусами клещей в Кусинском районе — 2206,5; Нязепетровском районе — 1931,8; Катав-Ивановском районе — 1327,5. С целью предупреждения клещевых инфекций проведена акарицидная обработка рекреационных территорий общей площадью 7231,7 гектара. В 2022 году площадь обработки составила 6978,3 гектара», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что привитость населения области от клещевого энцефалита остается недостаточной: по итогам 2023 года иммунная прослойка составила 20,3%, а это 140 350 человек. Почти 97,5 тысячи из них не только вакцинировались, но и ревакцинировались. По программе «Развитие здравоохранения Челябинской области» бесплатно вакцинировали 82,3 тысячи детей.