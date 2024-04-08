В Магнитогорске стартует обработка кладбищ от клещей

Горожан попросили не посещать погосты до окончания работ

В Магнитогорске Челябинской области с 10 апреля начнут обрабатывать кладбища. Общая площадь работ составит более 326 гектар, сообщили в городской администрации.



«Традиционно в весенний период горожане приходят на кладбища, чтобы убрать могилы близких людей после зимы. И, чтобы обезопасить жителей от клещей, МКУ „КПРУ города Магнитогорска“ начинает плановую акарицидную обработку территорий городских кладбищ», — сказали в мэрии.

10 апреля обработают Новосеверное кладбище. Далее займутся Южным, Левобережным и Правобережным. В зависимости от погоды работы будут идти от 10 до 18 дней.

Препараты для обработки безопасны для людей и домашних животных. И все же горожан попросили не посещать кладбища до завершения работ.

Напомним, в Челябинской области зарегистрировали двух пострадавших от укусов клещей — это жители Златоуста и Кыштыма.

На Южном Урале планируют обработать от клеща более пяти тысяч гектар, включая парки, скверы, пляжи. Жителям садовых участков рекомендуют заниматься этим самостоятельно.