Размер материнского капитала при рождении первого ребенка продолжит расти в ближайшие годы. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Согласно проекту бюджета Социального фонда России, в 2026 году выплата на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года, составит 737 205 рублей. Для сравнения: в 2025 году ее размер установлен на уровне 690 266 рублей.
Парламентарий также озвучила прогнозные значения на последующие годы. Так, в 2027 году маткапитал на первого ребенка может достигнуть 766 693 рублей, а к 2028 году — 797 361 рубля.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что, по прогнозам ведомства, в 2026 году средствами материнского капитала планируют воспользоваться около 1,7 миллиона российских семей.
Между тем пособия за октябрь на детей перечислят досрочно.