Семьи Челябинской области получат детские пособия за октябрь раньше обычного срока. Как сообщает отделение Социального фонда России по региону, досрочные выплаты связаны с приближающимися праздничными днями и коснутся всех, кто получает деньги на банковскую карту.
Какие выплаты поступят досрочно
1 ноября фонд перечислит следующие виды пособий:
— единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин;
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
— выплату на первого ребенка до 3 лет;
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
График следующих выплат
Следующая регулярная выплата — уже за ноябрь — будет произведена в декабре по стандартному графику.
В фонде уточнили, что семьи, которые впервые получили пособие в октябре или недавно переоформили выплату, ноябрьские средства также получат в декабре, без пропуска месяца.
Выплаты, которые сохранят привычный график
Часть пособий поступит получателям в обычные даты. Это:
— ежемесячная выплата из средств материнского капитала (придет 5 ноября);
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям (поступит до 7 ноября включительно).
Как и когда получать деньги
На банковскую карту зачисление будет производиться в течение всего рабочего дня 1 ноября, а не только в первой половине дня.
Через почту выплату можно будет получить с 1 по 24 ноября 2025 года в соответствии с графиком работы отделений «Почты России».