Пособия на детей за октябрь в Челябинской области перечислят досрочно

Социальный фонд изменил график выплат в связи с предстоящими праздничными выходными

Семьи Челябинской области получат детские пособия за октябрь раньше обычного срока. Как сообщает отделение Социального фонда России по региону, досрочные выплаты связаны с приближающимися праздничными днями и коснутся всех, кто получает деньги на банковскую карту.

Какие выплаты поступят досрочно

1 ноября фонд перечислит следующие виды пособий:

— единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

— выплату на первого ребенка до 3 лет;

— пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

График следующих выплат

Следующая регулярная выплата — уже за ноябрь — будет произведена в декабре по стандартному графику.

В фонде уточнили, что семьи, которые впервые получили пособие в октябре или недавно переоформили выплату, ноябрьские средства также получат в декабре, без пропуска месяца.

Выплаты, которые сохранят привычный график

Часть пособий поступит получателям в обычные даты. Это:

— ежемесячная выплата из средств материнского капитала (придет 5 ноября);

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям (поступит до 7 ноября включительно).

Как и когда получать деньги

На банковскую карту зачисление будет производиться в течение всего рабочего дня 1 ноября, а не только в первой половине дня.

Через почту выплату можно будет получить с 1 по 24 ноября 2025 года в соответствии с графиком работы отделений «Почты России».