День России предложили перенести с 12 июня на 1 июля

Нынешняя дата праздника ассоциируется с распадом СССР, считает инициатор.

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Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой выступила член общественной палаты России и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. Обращение уже направлено в адрес Владимира Путина.

Ирина Волынец считает, что нынешняя дата Дня России — 12 июня, у многих людей ассоциируется не с приобретением независимости, а с распадом СССР. Именно поэтому её надо изменить. В качестве наиболее подходящей даты общественница назвала день голосования по поправкам в Конституцию.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём»,— цитирует Ирину Волынец Russia Today.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля выходным днём. По её словам, на дату голосования по поправкам нужно перенести День Конституции страны. Парламентарий уверена, что процедура плебисцита запомнилась всем, кто принял в ней участие.

Голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. По официальным данным ЦИК, за изменения высказались 77,92% россиян, против — 21,27% при явке в 67,97%.