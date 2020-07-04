Указ о принятии Конституции с поправками подписал президент РФ

Обновлённый основной закон уже опубликован на правовом портале.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесёнными в неё поправками. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«... постановляю: поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьёй 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“, вступают в силу 4 июля 2020 года»,— говорится в документе.

В начале самой Конституции говорится, что она принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

Прочитать обновлённый основной документ Российской Федерации можно здесь.

Напомним, по поправкам к Конституции РФ россияне голосовали с 25 июня по 1 июля 2020 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92% проголосовавших. Против их принятия высказались 21,27% россиян. В Челябинской области «за» проголосовало 69,54% южноуральцев, «против» — 29,55% местных жителей. Всего проголосовало более 2,5 миллионов южноуральцев.