В Госудме предложили сделать 1 июля выходным днём

Депутат считает, что этот «день запомнится всем, кто принял участие в голосовании».

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Инициативу сделать 1 июля выходным днём предложила депутат «Справедливой России» Ольга Епифанова. По её словам, в перспективе день голосования по поправкам в Конституцию РФ стоит сделать праздничным. Депутат считает, что традицию празднования Дня Конституции необходимо продолжить, передают РИА Новости.



«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад»,— цитирует Ольгу Епифанову РИА Новости.

Напомним, сейчас День Конституции России — 12 декабря. До 2005 года он был выходным. В июле 2005 День Конституции был причислен к памятным датам.

Голосование по поправкам в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. По официальным данным ЦИК, за изменения высказались 77,92% россиян, против — 21,27% при явке в 67,97%.