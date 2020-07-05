Владимир Путин назвал недостаток советской Конституции

Президент отметил, что принятие поправок в основной документ страны — правильный шаг.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что убеждён в том, что принятие поправок к Конституции — верный шаг. Слова главы государства прозвучали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед»,— сказал Владимир Путин.

Также от отметил, что современная Россия должна избежать того, что было прописано в Конституции СССР о праве выхода республик из Союза.

«До Революции всё исходило из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительства таким образом, что при создании единого государства речь шла о восстановлении исторической России в её прежних границах, то есть вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё»,— пояснил президент.

И в конечном итоге право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года. Но не было прописано процедуры выхода из состава Союза. И в результате республика, которая входила в состав СССР и выходила из неё, по словам президента, могла забрать с собой «подарки от русского народа», то есть территории, исторически принадлежавшие России. Теперь же благодаря принятым поправкам, связанным с нерушимостью границ страны и невозможностью отторжения её территорий, такого не случится.