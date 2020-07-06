Флешмобы в поддержку принятия поправок в Конституцию состоялись в Челябинской области

Акции прошли в Челябинске и Златоусте.

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В Челябинской области состоялись флешмобы в честь принятия поправок в Конституцию России. На площади Революции в центре областной столицы был растянут 50-метровый триколор, его растянули школьники. В свою очередь в Златоусте воздушные шары в цвет флага запустили ватерполистки клуба «Уралочка».



Квадрат в виде триколора с галочкой, сделанный челябинскими школьниками было видно с высоты птичьего полета. Для флешмоба использовали флаг длинной 52 метра, а организован он был за 2 часа. У участников была лишь одна репетиция, за 20 минут до выступления. Всего в акции участвовало более 40 детей. Отметим, что все они соблюдали необходимые меры предосторожности.

«Неожиданно попали. Очень довольны. Прям песня такая исключительная. До слёз пробирает»,— поделилась эмоциями жительница Челябинска.

Высказались в поддержку принятия поправок и в Златоусте. Ватерпольная команда «Уралочка» в составе более 30 спортсменок выпустила в воздух воздушные шары в виде триколора. Дирижировал построением главный тренер команды.

Напомним, поправки в Конституцию России были приняты после голосования, которое длилось с 25 июня по 1 июля. По официальным итогам за изменения в основной закон ч страны выступило 77,92% южноуральцев. 21,27% были против. На Южном Урале с изменения в Конституцию поддержали 69,5% жителей области, а против высказались 29,55% человек.