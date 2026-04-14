В Челябинской области на субботниках привели в порядок 40% территорий

Уже вывезли более 6,5 тысячи тонн мусора

В Челябинской области продолжаются весенние субботники. Как отметил губернатор Алексей Текслер на выездном совещании, сегодня порядок навели уже на 40% запланированной территории, а всего вывезли более 6,5 тысячи тонн мусора, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор обратил внимание на проблему своевременного вывоза отходов. Он напомнил, что складировать мешки с мусором или растительные отходы на контейнерных площадках нельзя.

«На вывоз непрофильных отходов должны заключаться отдельные контракты. Плюс к этому надо отметить, что своевременно, желательно день в день, надо вывозить собранные мешки с мусором, которые остаются вдоль улицы, на территории общественных пространств», — отметил он.

Алексей Текслер также поручил главам муниципалитетов еженедельно направлять отчеты о ходе субботников в областное министерство ЖКХ.

«Коллеги, не забывайте сами принимать участие в субботниках. Важно на собственном примере показывать, как идет работа в этом направлении. Я сам планирую на следующей неделе выйти на субботник», — подчеркнул губернатор.