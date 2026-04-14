В Челябинской области увеличат площадь ярового сева почти до 1,7 млн га

Ранняя весна торопит аграриев с началом посевных работ

В этом году площадь ярового сева в Челябинской области планируют увеличить почти до 1,7 миллиона гектаров. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на выездном областном совещании с главами муниципалитетов в Чебаркульском округе, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Губернатор поручил муниципалитетам обеспечить организованное проведение посевной кампании, завершить подготовку семян и сельскохозяйственной техники, сформировать необходимые запасы топлива, удобрений и средств защиты растений, а также особое внимание уделить трудовым ресурсам.

«В этом году ранняя весна, поэтому надо начать посевную кампанию организованно быстро, чтобы не потерять влагу в почве. Предстоит большой объем работы, площадь ярового сева планируем увеличить на почти 11 тысяч гектаров. В целом засеем почти 1 миллион 700 тысяч гектаров», — подчеркнул Алексей Текслер.

Основная задача, по словам губернатора, — сохранить темпы развития, которые регион набрал в предыдущие годы, с прицелом на рост показателей удовлетворения собственных потребностей.

«Также нельзя забывать про дальнейший рост агроэкспорта. Рад отметить, что с начала года заметно увеличился экспорт масложировой продукции, масличных, зерновых культур. Эту тенденцию нужно продолжать, это один из ключевых показателей в рамках нацпроекта по сельскому хозяйству», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отдельно обратил внимание на необходимость обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия региона.

«Надо обеспечить взаимодействие агрохолдингов с фермерами, с предприятиями. Это во всех смыслах эффективно и выгодно», — пояснил глава Южного Урала.

Также Алексей Текслер призвал руководителей сельскохозяйственных округов держать на контроле цифровую дисциплину: своевременно предоставлять данные в информационные системы по семеноводству, землям сельхозназначения, зерну и животноводству.

«От этого зависит возможность легальной реализации урожая, эффективность отрасли в целом и экономика каждого муниципалитета», — резюмировал губернатор.

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года действует новый порядок перевода участков из земель сельскохозяйственного назначения в другие категории: решение теперь принимается на основании закона Челябинской области, который опирается на заключение Минсельхоза России.