Южноуральцев предупредили о метелях и гололедице

Днем столбики термометров поднимутся выше нуля градусов

Сегодня, 12 ноября, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер. В отдельных районах, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются метели.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −11°C, днем воздух прогреется до −2, +3°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в горах умеренный. В отдельных районах метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня пройдет небольшой снег. Утром температура воздуха составит −7°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.