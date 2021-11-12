Государственный долг Челябинской области сократился почти на полмиллиарда

Объем обязательств снизился в 22 регионах России

Специалисты РИА «Рейтинг» проанализировали объемы долга регионов России перед государством за девять месяцев 2021 года. Сумма обязательств Челябинской области составила 25,3 млрд рублей. С начала года она уменьшилась на 1,7%, или на 428,4 млн рублей. 56% долга приходится на бюджетные кредиты, 28% — доля государственных ценных бумаг. Банковские кредиты в долговой нагрузке перед государством отсутствуют.

Общий размер госдолга регионов составил 2,6 трлн рублей. С января по сентябрь объем обязательств увеличился на 2,4%. В 22 регионах показатель вырос, в 16 — остался неизменным, в 47 — сократился.

«Объем муниципального долга составил 355,6 млрд рублей, что на 8,2% ниже, чем в начале 2021 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 октября 2021 года составил 2,9 трлн рублей, что на 1% выше, чем в начале года», — говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

Самые большие объемы госдолга зафиксированы в Московской области — 268,5 млрд рублей. Второе место занимает Москва — 145,4 млрд рублей. На третьей позиции — Свердловская область — 106,1 млрд рублей. Наиболее заметно за девять месяцев долг увеличился в Москве — в 4,8 раза. Сахалинская область стала лидером по снижению показателя, где за девять месяцев госдолг был исчерпан на 100%. Долговая нагрузка там отсутствует, так же как и в Севастополе.