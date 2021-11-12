Пассажиропоток общественного транспорта в Челябинской области вырос на 32%

Наибольший рост показателя приходится на апрель

С января по сентябрь 2021 года в Челябинской области количество пассажиров, перевезенных в общественном транспорте, увеличилось до 66,4 млн человек. К аналогичному периоду 2020 года рост составил 31,6%. Данные сообщает Челябинскстат.

В текущем году показатель начал увеличиваться с марта. Тогда относительно марта 2020 года общественным транспортом воспользовались на 3,4% больше южноуральцев. Наибольший объем перевозок пришелся на июнь 2021 года — 8,1 млн человек. При этом самый заметный рост показателя произошел в апреле. По сравнению с тем же месяцем 2020 года пассажиропоток вырос в 2,5 раза.

Пассажирооборот (количество пассажиров, умноженное на расстояние перевозок) за девять месяцев текущего года вырос на 39,2% по сравнению с тем же периодом 2020-го и составил 1,1 млрд пассажиров на километр. Максимума показатель достиг в июле — 135,9 млн пассажиров на километр.