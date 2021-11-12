Кто будет учить детей живописи через пять лет?

Елена Бетехтина, директор Детской художественной школы искусств в Челябинске, — о катастрофической нехватке педагогов с высшим образованием

С закрытием легендарного худграфа (художественно-графического отделения Магнитогорского государственного университета) наша область потеряла базу профессиональной подготовки педагогов по живописи. В регионе остался только один вуз, где выпускают педагогов-живописцев с высшим образованием, — ЮУрГИИ, но количество выпускников там ничтожно для города, а тем более для области.

Мы сохранили с советских времен достаточно сильную систему дополнительного образования. Такая академическая школа для детей существует только в России, нигде в мире государство не занимается дополнительным образованием на таком серьезном уровне. В европейских странах все проще: хочешь рисовать (лепить, танцевать, играть на флейте…) — нанимай репетиторов и занимайся, это твое личное дело.

Наша система (советское наследие!) уникальна. Судите сами, ребята в «художке» проходят шесть дисциплин: рисунок, живопись, композицию, декоративно-прикладное искусство, скульптуру и историю искусств. Это те же базовые дисциплины, что и в среднем профессиональном образовании, далее — в художественных вузах. Это система непрерывного образования.

Но если сейчас не наполнить школу ее кадрами, она разрушится. «Художка» держится только на старом поколении педагогов. Примерно сорок процентов наших преподавателей — выпускники легендарного Магнитогорского худграфа. Все они старше пятидесяти лет.



Магнитогорский худграф, конечно, бренд. В 1990-е он входил в тройку лучших художественно-графических факультетов страны. Именно худграф поставлял кадры для всех художественных школ Челябинской области, не говоря уже о том, что это альма-матер большинства живописцев, скульпторов, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, реставраторов, дизайнеров…

По сути, сейчас наша школа столкнулась с ситуацией, которая была запущена шесть-семь лет назад, когда это направление в Магнитогорском техническом университете закрыли. У меня есть данные о среднем возрасте педагогов в пяти школах искусств в Челябинске (кроме нашей школы, художественные отделения есть в 11-й, 13-й, 5-й и 4-й школах искусств). Так из 46 педагогов — 24 предпенсионного и пенсионного возраста. Половина педагогического состава.

В таком количестве им на смену никто не придет.



В этом учебном году я вынуждена была вызвать на работу пенсионера — преподавателя живописи. Это наглядная иллюстрация случившейся кадровой катастрофы.

Таким образом, получается странная вещь: государство нас настраивает на предпрофессиональные программы для школьников. Мы должны не просто учить детей рисовать, но и профессионально ориентировать, погружать в профессию, чтобы они потом продолжали свое образование. Эта установка дана была министром культуры Ольгой Любимовой: музыкальным и художественным школам был присвоен особый статус — Детская школа искусств.

Были внесены поправки в «Закон об образовании»: в рамках нацпроекта «Культура» поддерживаются школы, если больше половины ребят получают предпрофессиональное образование. Именно поэтому много музыкальных школ искусств получили новые музыкальные инструменты, деньги на ремонт и реконструкцию.

Наши художественные школы теперь — не просто творческие студии, где способных ребятишек учат рисовать. Совсем нет. Пять школ, которые я назвала выше, работают со школьниками по предпрофессиональным программам. Такой серьезный уровень подготовки требует педагогов с высшим образованием.

Где нам их брать?

Кузница кадров нужна здесь, в области. Сейчас ближайший к нам факультет, где выпускают педагогов-живописцев, — в Нижнем Тагиле, но ребята оттуда, как правило, «запинаются» в Екатеринбурге.





Выпускники ЮУрГИИ, к сожалению, не подходят по формальным и объективным показателям, да и мест там совсем немного. И кроме того, большая часть выпускников уезжают из Челябинска учиться дальше, в столичные или зарубежные вузы, к нам идут очень мало.



Мы сами стараемся сотрудничать со студентами профильных вузов: приглашаем студентов на ознакомительные экскурсии, педагогические пробы и практики, рассказываем о программах, проводим «Школу молодого педагога». Интерес к профессии мы стараемся формировать активно, дело осталось за «малым» — финансовой стороной вопроса…



Я думаю, Челябинский институт культуры мог бы стать хорошей базовой площадкой, если там усилят педагогическое направление. Необходимо подумать о целевых региональных программах: оплачивать абитуриентам обучение пусть даже в столичных вузах, но с условием, чтобы они потом три года отработали здесь, в Челябинской области. Необходимо создать конкурентные стартовые условия для молодых специалистов: в настоящее время их зарплата даже с надбавками не позволяет решить жилищную проблему, поэтому большинство идут в коммерческие направления.



Необходимо что-то предпринимать, и срочно.