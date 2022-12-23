Из-за потепления челябинские улицы обработают реагентами в ночь на 24 декабря

Погода вновь испытывает терпение горожан и силы дорожников

По данным Челябинского гидрометцентра в ночь на 24 декабря в столице Южного Урала пройдет снег. При невысоких температурах воздуха он легко превращается в наледь на дорогах и тротуарах. Предотвратить процесс намерены дорожники. В мэрии города предупредили, что сегодня ночью обработают улицы реагентами.

Природные качели в Челябинской области вновь взметнулись к потеплению. Такое испытание южноуральцы уже проходили в начале этой недели. А потом большую часть дней мучились от гололеда на тротуарах Челябинска.

И опять нас ждет потепление и снег. На этот раз в мэрии предупредили, что предотвращать появление отложений из снега и льда дорожники намерены использованием реагентов. Подрядчики будут не только очищать дороги, но и при необходимости обработают противогололедными материалами опасные участки, а именно искусственные сооружения: мосты, путепроводы, транспортные развязки.

Напомним, сегодня утром из-за ледяного дождя в челябинском аэропорту задержали вылет девяти рейсов.