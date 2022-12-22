Челябинск скользящий: горожане третий день жалуются на гололед

Пешеходы готовы сами посыпать тротуары песком, чтобы не рисковать здоровьем

В Челябинске на борьбу с гололедом вывели более сотни рабочих, но первый пока побеждает. Жители города завалили соцсети фотографиями и видео покрытых наледью тротуаров, по которым страшно ходить. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» прошелся по центру города и убедился, что с начала недели ситуация, действительно, кардинально не изменилась.

Челябинск накрыло ледяным панцирем, после того как в выходные резко потеплело и прошел дождь, а потом снова ударил мороз, превративший лужи и снежную кашу в сплошной каток.

Накануне власти города отчитались, что отрядили на очистку тротуаров 136 рабочих и 42 единицы техники. Пешеходные зоны обрабатывают щебенкой, отсевом и песком.

Однако спустя сутки градус недовольства горожан состоянием тротуаров не упал. В местных пабликах люди который день активно пишут возмущенные посты и выкладывают фотографии обледенелых улиц. Причем речь идет не об окраинах, а о самом центре города.

Например, Анна Еловских опубликовала утром фото тротуаров на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Асфальт покрыт однородным слоем глянцевого льда без следов ледоруба и песка, равно как и других антигололедных средств.





«Может быть, администрация и дорожное хозяйство ответят гражданам, что с улицами?» — вопрошает автор поста.

«Состояние улиц, а в особенности тротуаров, в нашем любимом городе ужасное. Сейчас ходила пешком до горбольницы от публичной библиотеки и несколько раз чуть было не упала. По проспекту Ленина, д. 61 просто чистый лед! Ни одного дворника, не посыпано от слова вообще!» — сообщил анонимный пользователь сети «ВКонтакте», подкрепив свои слова фотографиями.





О сплошном гололеде также сообщил житель одного из домов на улице Плеханова.

«Пока мы, пенсионеры, доберемся до ближайших магазинов, аптек и до районной поликлиники, сто раз подвергаемся опасности упасть и переломать себе все!» — посетовал горожанин.

Пешеходы готовы даже сами посыпать тротуары песком, если бы он у них был.

«От Кудрявцева, 83 по Правдухина до Горького — тротуар как зеркало. Народ все газоны вытоптал, спасаясь от переломов. Ставьте повсеместно ящики с песком — сами будем сыпать!» — предложил житель Тракторозаводского района.

Корреспондент ИА «Первое областное» решил лично проверить справедливость претензий челябинцев. Он прошел с фотоаппаратом по центральным улицам и убедился, что далеко не везде пешеходы могут чувствовать себя на ногах уверенно.

Более-менее освобожден ото льда центральный участок пешеходной Кировки.





Там же был замечен дворник с ледорубом.





Широкий тротуар на площади Революции перед домом облисполкома посыпан дресвой.





Однако улица Труда в районе площади Ярославского по-прежнему блистает наполированным льдом.





Похожая картина и на других участках улицы.





В мэрии Челябинска заверяют, что ежедневно проверяют уборку улиц, а нерадивых подрядчиков штрафуют. Сегодня городские чиновники проводят выездную проверку по вопросу очистки от наледи территорий у магазинов и во дворах. О результатах обещано сообщить позднее.