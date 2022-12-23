В Челябинской области в выходные сохранится теплая и ветреная погода

Осадки прогнозируют только в субботу

В эти выходные, 24 и 25 декабря, в Челябинской области ожидается теплая погода. В субботу, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, потеплеет до +3 градусов и пройдет снег, в воскресенье температура опустится чуть ниже нуля, при этом погода будет солнечной.

В ночь на субботу в регионе ожидается небольшой мокрый снег, в горах возможны метели. Столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов Цельсия. Днем местами также пройдет небольшой мокрый снег. В отдельных районах на дорогах синоптики обещают гололед. Температура поднимется до +3°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске 24 декабря пройдет слабый снег. Ночью температура воздуха составит минус 2—4 градуса, днем потеплеет до +3°C. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 25 декабря, погода в регионе будет преимущественно солнечной. Ночью похолодает до минус 6—11 градусов, в низинах до −16°C. Днем столбики термометров покажут 2—7 градусов со знаком минус. Ветер южного направления до 10 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье обещают переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −11°C, днем ожидается повышение до минус 4—6 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.