В челябинском аэропорту задержали девять рейсов из‑за ледяного дождя

Воздушная гавань вовремя не смогла принять борта 9 направлений

В Челябинске в пятницу, 23 декабря, утром из-за ледяного дождя задержали вылеты девяти авиарейсов в аэропорту Баландино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «ЮТэйр» сообщением Челябинск — Ханты-Мансийск; Nordwind сообщением Челябинск — Сочи; «Победа» сообщением Челябинск — Москва и Челябинск — Санкт-Петербург; «Россия» сообщением Челябинск — Санкт-Петербург; S7 сообщением Челябинск — Москва; Smartavia сообщением Челябинск — Санкт-Петербург; «Россия» сообщением Челябинск — Москва и «Азимут» сообщением Челябинск — Минеральные Воды.

В аэропорту организована мобильная приемная. Оказание авиакомпаниями услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется.

Напомним, сегодня, 23 декабря, самолет рейса ДР-6567 авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в Челябинске в 4:20 утра, сел в аэропорту Тюмени. Об этом Первому областному информагентству сообщили читатели.