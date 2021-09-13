В Челябинской области появятся три новых субсидируемых авиарейса

Перелеты будут выполняться базовым перевозчиком аэропорта «Курчатов» — компанией Red Wings

Согласно приказу Росавиации от 10 сентября, три дополнительных авианаправления вошли в перечень субсидируемых в Челябинской области: Челябинск — Астрахань, Челябинск — Пермь, Магнитогорск — Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

«На сегодняшний день утверждены уже 19 маршрутов межрегиональных авиаперевозок из Челябинской области с использованием механизма субсидирования из федерального и регионального бюджетов. В 2020 году их было 11. Считаю, что мы смогли выстроить системную работу в этом вопросе», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Напомним, всего Росавиацией на 2021 год ранее было утверждено 16 авиамаршрутов, субсидируемых из федерального и регионального бюджетов, из них 13 выполняются из аэропорта «Курчатов» в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкалу, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск. Из аэропорта Магнитогорска субсидируемые рейсы выполняются в Сочи, Новосибирск, Екатеринбург.

В июле этого года авиакомпания Red Wings заявила о планах создания нового лоукостера. Авиаперевозчик разослал в администрации Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края письма с просьбой поддержать заявку на субсидирование региональных рейсов в рамках постановления правительства РФ № 1242.

Обсуждалось внедрение модели регионального низкобюджетного перевозчика с использованием пяти самолетов Sukhoi Superjet 100. Напомним, в апреле Red Wings стал первым базовым авиаперевозчиком аэропорта Челябинска с одним самолетом Sukhoi Superjet 100. Выполнять субсидируемые полеты авиакомпания начала в мае из Челябинска в Геленджик, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Калининград, Ханты-Мансийск и Нижневартовск, Сочи и Симферополь.

ИА «Первое областное» отправило запрос о дальнейших планах развития сети авиаперевозок из Челябинска в компанию Red Wings. На момент публикации ответ не поступил.

