Из Магнитогорска доставили гуманитарную помощь жителям затопленного Орска

Сбор организовали фонд «Металлург» и ММК

Тонны питьевой воды и вещи первой необходимости доставили из Магнитогорска в Орск. Акцию по поддержке пострадавших от паводка жителей Оренбуржья провели благотворительный фонд «Металлург» и Магнитогорский металлургический комбинат. Организации связывались с правительством соседнего региона, чтобы выяснить, что необходимо, поясняют в фонде.

«Магнитка всегда приходила на помощь в трудную минуту, не осталась в стороне и сегодня. „Своих не бросаем“ — это не только про наших ребят в зоне СВО, это про всех нас — родных, знакомых, соседей, земляков. Собранный груз: питьевая вода, предметы гигиены, одеяла, матрацы — все, что требуется в первую очередь для детей и взрослых», — отмечают в пресс-службе фонда «Металлург».

Первая фура привезла орчанам 25 тонн питьевой воды. Бутылки загрузили сразу на источнике, откуда машина и отправилась в Орск. Второй грузовик доставил предметы первой необходимости (шампунь, жидкое мыло, влажные салфетки и другое), матрацы, в том числе надувные, подушки, одеяла, пледы и постельное белье.

Напомним, что в минувшую пятницу, 12 апреля, гуманитарная помощь отправилась в Орск из Челябинска. В первой фуре — 20 тонн питьевой воды. В других машинах будут востребованные продукты питания, резиновые сапоги и другие изделия. Сбор гуманитарной помощи инициировал губернатор Алексей Текслер.