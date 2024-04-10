Жители Магнитогорска предлагают жилье пострадавшим от наводнения в Орске

Горожане готовы уступить им свои дачные и садовые домики

Магнитогорцы бросили клич в соцсетях с призывом разместить у себя пострадавших от наводнения жителей Орска. На него уже откликнулись местные жители, предложив свои дачи и дома в деревнях. Кроме того, сегодня в утонувший город отправится гуманитарный груз с питьевой водой, одеялами, матрацами.



Жители Магнитогорска в комментариях в популярном городском паблике предлагают разместить пострадавших от наводнения в загородных домах, где есть свет, печка, дрова, скважина. Некоторые обещают организовать подвоз питьевой воды.

«Могу разместить у себя в саду пять человек. Есть печка, есть свет, питьевую воду привезем», — пишет Владислав Сарачев.

«Могу разместить на даче две семьи. Дача двухэтажная. Есть печка, два дивана, две кровати, раскладушка. Вода из скважины», — отмечает Лена Горецкая.

«Могу разместить в деревне в 40 километрах от города. Есть свет, печка, дрова, скважина. Все необходимое для проживания. Думаю, спокойно уместится две семьи», — сообщает Кристина Батяева.





Между тем благотворительный фонд «Металлург» и Магнитогорский металлургический комбинат отправляют сегодня гуманитарный груз пострадавшим от наводнения в Орске.

«Собранный груз: питьевая вода, предметы гигиены, одеяла, матрацы — все, что требуется в первую очередь для детей и взрослых, грузится в фуры и отправится в регион, пострадавший от стихии», — говорится в группе «Благотворительный фонд „Металлург“» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В городе объявили эвакуацию. По данным пресс-службы МЧС России на 9 апреля, в Оренбургской области подтопило более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков.

В регионе эвакуировали более шести тысяч человек, в том числе более полутора тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся более полутора тысяч жителей. На месте работают четыре тысячи специалистов и более 800 единиц техники.