Челябинская область отправила 20 тонн питьевой воды в Орск, пострадавший от наводнения

Эта фура — первая из тех, что отправятся в Оренбургскую область

Челябинская область начала сбор гуманитарной помощи для Оренбургской области, пострадавшей от паводка. Первая фура — в ней 20 тонн питьевой воды — отправилась сегодня, 12 апреля, в Орск, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сбор гуманитарной помощи — инициатива губернатора Алексея Текслера.

«Многие знают, с какими трагическими событиями столкнулись наши соседи в Оренбургской области. Небывалый паводок уже принес много трудностей тысячам людей. У наших регионов много связей — родственных, дружеских, экономических. Тоже столкнулись с паводком, пусть и меньшего масштаба. И мы не могли остаться в стороне, это не в нашем характере. Сегодня отправляем в Орск первый груз с помощью. В нем самое нужное сейчас — питьевая вода. И уже готовим следующую поставку. С нужными вещами, предметами первой необходимости», — прокомментировал глава региона.

Он поблагодарил всех, кто подключился к сбору помощи: реготделение «Единой России», некоммерческие организации, предпринимателей, простых жителей.

Координатором по сбору гуманитарной помощи для Оренбуржья стал первый зампред Заксобрания Челябинской области Денис Моисеев. Он рассказал, какой груз будет во второй фуре.





«По инициативе губернатора, секретаря регионального отделения „Единой России“ Алексея Леонидовича Текслера мы связались с Оренбуржьем, со штабом, узнали потребности. Конечно, первый запрос — это питьевая вода. Поэтому отправляем первую машину, в ней 20 тонн воды. Скоро пойдет вторая машина — там будут резиновые сапоги, продукты питания и другое — то, на что поступил запрос», — рассказал он.

Он добавил, что ЧРО «Единой России» постоянно находятся на связи с Оренбургской областью.