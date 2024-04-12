Челябинская епархия организует сбор гуманитарной помощи жителям Оренбуржья

Пострадавшим от паводка требуются вещи первой необходимости

Социальный отдел Челябинской епархии объявил экстренный сбор для оказания гуманитарной помощи пострадавшим из‑за паводка жителям Оренбургской области.

Людям, пострадавшим от паводка, нужны средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности (подушки, одеяла), моющие средства.

Желающие помочь могут принести вещи в социальный отдел Челябинской епархии на проспекте Победы, 307б. Отдел работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон: 777-36-68.

Челябинская область начала сбор гуманитарной помощи для Оренбургской области, пострадавшей от паводка. Первая фура — в ней 20 тонн питьевой воды — отправилась сегодня, 12 апреля, в Орск.

