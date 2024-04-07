Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера

Ситуация в городе Орске критическая

Сегодня, 7 апреля, правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, ситуация с наводнением в городе Орске критическая, передает издание «РИА Новости».

По последним данным, из-за разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались более 4,5 тысяч жилых домов и столько же приусадебных участков. Из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей. Для них развернуты пункты временного размещения более чем на восемь тысяч человек. При этом в пунктах находятся чуть более 500 пострадавших от паводка.

Ситуация остается сложной. По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, вода продолжает прибывать, в ближайшие дни ее уровень будет расти.

На месте ЧП работает глава МЧС России Александр Куренков, группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области, а также подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей и спасатели из других отрядов.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Из Старого города, который попал в зону подтопления, началась массовая эвакуация людей.