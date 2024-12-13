Итоги реализации нацполитики подвели в Челябинской области

Одной из тем заседания Совета стал Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан

В Челябинской области состоялось заключительное в 2024 году заседание Совета по реализации государственной национальной политики, проведенное губернатором Алексеем Текслером. В начале заседания особое внимание было уделено анализу разрешения недавнего конфликта в Коркино, который приобрел межнациональный характер.

«Этот год отчетливо показал, что остаются риски в сфере межнациональных отношений. И это может привести к попыткам дестабилизации ситуации, в том числе со стороны внешних сил. Нам необходимо своевременно выявлять проблемы социального характера, способные стать причиной межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Нужно предупреждать, максимально профилактировать ситуации, подобные той, что возникла недавно в Коркино», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более эффективного межведомственного взаимодействия при противодействии экстремизму. Для координации усилий в этой сфере в 2024 году создан специальный отдел в аппарате губернатора и правительства области.

Муниципалитетам дано поручение разработать и принять программы по реализации национальной политики. Эти программы будут включать мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также формированию общероссийской гражданской идентичности, при этом учитывать специфику каждого муниципалитета.

«Необходимо выстроить системную работу в этом направлении. Вовлечь в нее руководителей национально-культурных центров, ученых, экспертов. Важно, чтобы и жители были вовлечены в реализацию этих программ. Предлагаю также активней использовать возможности грантовой поддержки для финансирования проектов некоммерческих организаций, которые должны вносить свой значимый вклад в реализацию этой повестки, я в этом глубоко убежден», — отметил Алексей Текслер.

В 2025 году начнет работу пилотный проект по созданию центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Челябинской области. Основной деятельностью центра станет реализация адаптационного курса для трудовых мигрантов, разработанного совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.