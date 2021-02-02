Ирина Гехт: решение о запрете изменения границ челябинского бора будет обжаловано

В ближайшее время выберут подрядчика на проектирование нового корпуса детской больницы

Правительство Челябинской области не планирует искать новое место для строительства хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Решение Второго апелляционного суда (Санкт-Петербург) о запрете на изменение границ Челябинского городского бора будет обжаловано в кассационной инстанции. Об этом в видеообращении заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы пока не видели решения суда. Оно будет готово в течение десяти дней. Мы будем его обжаловать, поскольку считаем, и эту позицию поддерживает комитет по экологии Государственной думы, что в случае, если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы, это может быть сделано региональным законодательством. Речь в том числе идет об изменении границ. Режим участка, где предполагалось строительство детского хирургического корпуса, мы не меняли», — отметила Ирина Гехт.

В ближайшие дни конкурсная комиссия выберет подрядчика для разработки проекта строительства хирургического комплекса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). Однако проектирование на время судебных разбирательств будет приостановлено, подчеркнула Ирина Гехт.

«Политизация этой темы крайне некорректна. Я думаю, надо прислушаться к мнению большинства жителей области, которые за то, чтобы воспользоваться возможностью для развития детского здравоохранения. Второго такого шанса не будет. Если мы его сейчас упустим, мы потеряем темпы развития, которые мы получили благодаря тому, что детская областная больница признана одной из лучших в стране», — считает Ирина Гехт.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил жалобу активистов, выступающих против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы (ЧОДКБ). Инстанция отменила решение регионального Заксобрания. О строительстве нового корпуса ЧОДКБ было объявлено в 2019 году. В декабре 2019 года участок в 4,2 га был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания области. В качестве компенсации к бору присоединили участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи. Площадь охраняемой территории увеличилась на 54 га. Некоторые жители Челябинска выступают против строительства медицинского учреждения в этом месте. Они отстаивают свою позицию в судах.